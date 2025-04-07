Зеленский подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области
Президент Владимир Зеленский подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области России. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"Отдельно докладывал сегодня главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – рассказал Зеленский.
По его словам, главной целью действий на территории России является "максимально защитить" от россиян украинскую землю и общины в Сумской и Харьковской областях.
Главком ВСУ докладывал об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага, добавил Зеленский.
"Важно, что благодаря храбрости и устойчивости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности на Донетчине", – заявил президент.
Также он отметил активные действия в Белгородской области со стороны 225 штурмового полка ВСУ: "Молодцы, ребята!".
Новость дополняется...
- 3 апреля, во время слушаний в Конгрессе США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские войска вошли в Белгородскую область РФ за несколько недель до этого.
- 4 апреля Зеленский сообщил, что украинские войска находятся на территории России не только в Курской области, но не уточнил, где именно.
- Ранее официально не сообщалось, что украинские силы вошли на Белгородщину. Генштаб ВСУ пока не комментировал наземную операцию в этом регионе.