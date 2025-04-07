Зеленский подтвердил присутствие ВСУ в Белгородской области

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области России. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Отдельно докладывал сегодня главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – рассказал Зеленский.

По его словам, главной целью действий на территории России является "максимально защитить" от россиян украинскую землю и общины в Сумской и Харьковской областях.

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Главком ВСУ докладывал об активности украинских подразделений именно по линии границы, а также в так называемой серой зоне и непосредственно на территории врага, добавил Зеленский.

"Важно, что благодаря храбрости и устойчивости наших воинов на Курщине, благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта, в частности на Донетчине", – заявил президент.

Также он отметил активные действия в Белгородской области со стороны 225 штурмового полка ВСУ: "Молодцы, ребята!".

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3 апреля, во время слушаний в Конгрессе США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские войска вошли в Белгородскую область РФ за несколько недель до этого.

4 апреля Зеленский сообщил, что украинские войска находятся на территории России не только в Курской области, но не уточнил, где именно.

Ранее официально не сообщалось, что украинские силы вошли на Белгородщину. Генштаб ВСУ пока не комментировал наземную операцию в этом регионе.