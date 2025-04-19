ВСУ продвинулись в Белгородской области и увеличили украинскую зону контроля – Зеленский
Украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля на территории Белгородской области России, сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Также украинские военные продолжают активность на территории Курской области и сохраняют там позиции, отметил Зеленский.
- 3 апреля, во время слушаний в Конгрессе США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что украинские войска вошли в Белгородскую область РФ за несколько недель до этого.
- 4 апреля Зеленский сообщил, что украинские войска находятся на территории России не только в Курской области, но не уточнил, где именно.
- 7 апреля Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области России.