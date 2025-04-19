ВСУ продвинулись в Белгородской области и увеличили украинскую зону контроля – Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля на территории Белгородской области России, сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также украинские военные продолжают активность на территории Курской области и сохраняют там позиции, отметил Зеленский.

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