Появилось видео операции Сил обороны по уничтожению наблюдательного поста морской пехоты России в Курской области. Соответствующий ролик опубликовали Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Осторожно: на видео ненормативная лексика.

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Эту операцию воины ССО провели с подразделением Государственной пограничной службы Украины еще в сентябре 2024 года. Однако из-за операционной безопасности показать эти кадры с нательных камер воинов смогли только сейчас.

Тогда, после тщательного планирования и зачистки российского наблюдательного пункта, воины ССО обнаружили у ликвидированного военного 40-й бригады Тихоокеанского флота Вооруженных сил России телефон с постановочным видео. Эту запись пропагандисты распространяли для деморализации и высмеивания Сил обороны во время Курской операции.

Владелец телефона снимал и был "актером" срежиссированных кадров. Постановочные кадры пропаганда выдавала за "уничтожение колонны Силы обороны Украины".

Военные отметили, что пропагандисты распространили этот фейк 24 сентября 2024 года и выдали кадры за якобы произошедшие события в середине сентября. Но тогда эти "актеры" из рядов морской пехоты России уже были уничтожены воинами ССО.