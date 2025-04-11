В Курской области бойцы Сил спецоперации взяли в плен 14 россиян, в том числе офицеров

Все военнопленные уже дают показания, добавили в ССО

Боец ССО (Иллюстративное фото: командование ССО)

В течение нескольких дней бойцы подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины взяли в плен около полутора десятков военнослужащих оккупационной армии. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Спецназовцы пленили 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ.

Операторы ССО производили серию специальных действий в российском регионе. Во время огневых контактов с противником украинские воины заставляли россиян сдаваться в плен.

"В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих противника. Задачи выполнены без потерь", – говорится в сообщении.

Все военнопленные уже дают показания, добавили в ССО.

Фото: ССО