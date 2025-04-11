В Курской области бойцы Сил спецоперации взяли в плен 14 россиян, в том числе офицеров
В течение нескольких дней бойцы подразделений Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины взяли в плен около полутора десятков военнослужащих оккупационной армии. Об этом сообщила пресс-служба ССО.
Спецназовцы пленили 14 российских военных, в том числе и трех офицеров, на территории Курской области РФ.
Операторы ССО производили серию специальных действий в российском регионе. Во время огневых контактов с противником украинские воины заставляли россиян сдаваться в плен.
"В результате спланированных и слаженных действий также было уничтожено около 30 военнослужащих противника. Задачи выполнены без потерь", – говорится в сообщении.
Все военнопленные уже дают показания, добавили в ССО.
- 12 марта 2025 года Сырский сообщил, что в Курской области Силам обороны удалось взять в плен 942 представителя Вооруженных сил России.
- 31 марта Силы спецопераций показали видео взятия в плен россиян на Курском направлении.