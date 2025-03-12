Сырский назвал потери России в Курской области

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт главкома)

Пытаясь достичь политических целей, россияне понесли и продолжают нести в Курской области значительные потери. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и привел цифры потерь РФ в технике и живой силе.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по 12 марта 2025-го) общие потери российских войск составляют более 54 900 человек.

По словам Сырского, РФ потеряла 22 200 военных убитыми и более 31 800 ранеными. Кроме того, Силам обороны удалось взять в плен 942 представителя Вооруженных сил России.

Также поражены или уничтожены около 2100 единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевых бронемашины, пять реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и 1500 беспилотников.

Сырский также рассказал, что в пригородах Суджи и районах вокруг нее продолжаются активные боевые действия. По его словам, несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, ВСУ будут держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

8 марта украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери".

10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил.

12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.