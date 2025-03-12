Сирський назвав втрати Росії в Курській області

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт головкома)

Намагаючись досягти політичних цілей, росіяни зазнали й продовжують зазнавати у Курській області значних втрат. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський й навів цифри втрат РФ у техніці та живій силі.

З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року до 12 березня 2025-го) загальні втрати російських військ становлять понад 54 900 осіб.

За словами Сирського, РФ втратила 22 200 військових вбитими та понад 31 800 пораненими. Крім того, Силам оборони вдалося взяти в полон 942 представники Збройних сил Росії.

Також уражено або знищено близько 2100 одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки й 1500 безпілотників.

Сирський також розповів, що у передмістях Суджі та районах довкола неї тривають активні бойові дії. За його словами, попри посилений тиск російсько-північнокорейської армії, ЗСУ триматимуть оборону в Курській області стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

8 березня українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати".

10 березня головком Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил.

12 березня Зеленський заявив, що Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони. Завдання військового командування – зберегти максимум життів воїнів.