У Курській області бійці Сил спецоперації взяли в полон 14 росіян, зокрема офіцерів
Протягом декількох днів бійці підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України взяли в полон майже півтора десятка військовослужбовців окупаційної армії. Про це повідомила пресслужба ССО.
Спецпризначенці взяли в полон 14 російських військових, зокрема й трьох офіцерів, на території Курської області РФ.
Оператори ССО проводили серію спеціальних дій у російському регіоні. Під час вогневих контактів із противником українські воїни змушували росіян здаватися в полон.
"В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника. Задачі виконані без втрат", – йдеться у повідомленні.
Всі військовополонені вже дають свідчення, додали в ССО.
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