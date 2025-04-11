У Курській області бійці Сил спецоперації взяли в полон 14 росіян, зокрема офіцерів

Всі військовополонені вже дають свідчення, додали в ССО

Боєць ССО (Ілюстративне фото: командування ССО)

Протягом декількох днів бійці підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України взяли в полон майже півтора десятка військовослужбовців окупаційної армії. Про це повідомила пресслужба ССО.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Спецпризначенці взяли в полон 14 російських військових, зокрема й трьох офіцерів, на території Курської області РФ.

Оператори ССО проводили серію спеціальних дій у російському регіоні. Під час вогневих контактів із противником українські воїни змушували росіян здаватися в полон.

"В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника. Задачі виконані без втрат", – йдеться у повідомленні.

Всі військовополонені вже дають свідчення, додали в ССО.

Фото: ССО