З’явилося відео операції Сил оборони зі знищення спостережного посту морської піхоти Росії у Курській області. Відповідний ролик опублікували Сили спеціальних операцій Збройних Сил України. Обережно: на відео ненормативна лексика.

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Цю операцію воїни ССО провели з підрозділом Державної прикордонної служби України ще у вересні 2024 року. Проте через операційну безпеку показати ці кадри з натільних камер воїнів змогли лише зараз.

Тоді, після ретельного планування та зачистки російського спостережного пункту, воїни ССО виявили у ліквідованого військового 40 бригади Тихоокеанського флоту Збройних сил Росії телефон із постановчим відео. Цей запис пропагандисти поширювали для деморалізації та висміювання Сил оборони під час Курської операції.

Власник телефону знімав та був "актором" зрежисованих кадрів. Постановчі кадри пропаганда видавала за "знищення колони Сили оборони України".

Військові зазначили, що пропагандисти поширили цей фейк 24 вересня 2024 року та видали кадри за події, які нібито відбулися в середині вересня. Але тоді ці "актори" з рядів морської піхоти Росії вже були знищені воїнами ССО.