Герой України Жуковець: Курська операція сприяла популярності ТрО
Після початку Курської операції українці більше дізналися про діяльність підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України, що сприяло розв'язанню проблеми комплектування. Про це повідомив Герой України, військовослужбовець 103 бригади Сил ТрО ЗС України, капітан Юрій Жуковець під час брифінгу 11 квітня, передає кореспондентка LIGA.net.
За його словами, у 2022-2023 році підрозділи ТрО відчували проблеми з комплектуванням, адже населення мало знало про завдання, які виконує тероборона.
"Мало хто, наприклад, знав про звільнення Лимана або участь ТрО у Харківській операції", – сказав Жуковець.
Він додав, що на початку Курської операції також було майже невідомо, що підрозділи ТрО беруть у ній участь та утримують певні населені пункти.
Але з осені минулого року, коли в інформаційному просторі стали активно обговорювати Курщину і, зокрема, участь в операції підрозділів ТрО, ситуація з комплектуванням значно покращилася.
"Висвітлення інформації дуже важливо, щоб люди розуміли й знали, які задачі вони виконують і чому варто приєднуватися", – сказав Жуковець.
Він додав, що, як показала практика, цивільним українцям легше доєднатися саме до ТрО, адже більшість військовослужбовців територіальної оборони не були професійними військовими до початку повномасштабного вторгнення.
- 1 січня 2022 року сили Територіальної оборони були виділені в окремий рід сил. Тривалий час територіальна оборона була частиною Сухопутних військ.
- 1 квітня 2023 року повідомлялося, що у силах ТрО стартував проєкт "Вишкіл капітанів", під час якого бійців навчатимуть за стандартами НАТО.
- Підготовка населення до національного спротиву буде одним із пріоритетів України навіть після досягнення мирних домовленостей із Росією. Про це на брифінгу 11 квітня повідомив військовий комунікаційного підрозділу Сил територіальної оборони Збройних Сил України Олександр Мусієнко.