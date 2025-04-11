Герой України Жуковець: Курська операція сприяла популярності ТрО

Юрій Жуковець (Фото: Львівська ОВА)

Після початку Курської операції українці більше дізналися про діяльність підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України, що сприяло розв'язанню проблеми комплектування. Про це повідомив Герой України, військовослужбовець 103 бригади Сил ТрО ЗС України, капітан Юрій Жуковець під час брифінгу 11 квітня, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, у 2022-2023 році підрозділи ТрО відчували проблеми з комплектуванням, адже населення мало знало про завдання, які виконує тероборона.

"Мало хто, наприклад, знав про звільнення Лимана або участь ТрО у Харківській операції", – сказав Жуковець.

Він додав, що на початку Курської операції також було майже невідомо, що підрозділи ТрО беруть у ній участь та утримують певні населені пункти.

Але з осені минулого року, коли в інформаційному просторі стали активно обговорювати Курщину і, зокрема, участь в операції підрозділів ТрО, ситуація з комплектуванням значно покращилася.

"Висвітлення інформації дуже важливо, щоб люди розуміли й знали, які задачі вони виконують і чому варто приєднуватися", – сказав Жуковець.

Він додав, що, як показала практика, цивільним українцям легше доєднатися саме до ТрО, адже більшість військовослужбовців територіальної оборони не були професійними військовими до початку повномасштабного вторгнення.