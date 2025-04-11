Мусієнко з ТрО: Підготовка населення до національного спротиву буде пріоритетом України

Олександр Мусієнко (Фото:facebook.com/musiienkoua)

Підготовка населення до національного спротиву буде одним із пріоритетів України навіть після досягнення мирних домовленостей із Росією. Про це на брифінгу 11 квітня повідомив військовий комунікаційного підрозділу Сил територіальної оборони Збройних Сил України Олександр Мусієнко, передає кореспондент LIGA.net.

За його словами, наразі ці заходи також визначені пріоритетними президентом Володимиром Зеленським.

Мусієнко зазначив, що Сили ТрО наразі працюють за різними напрямками і ведуть широку підготовку для цивільного населення, зокрема студентів, так і для чинних військових. До прикладу, в центрах ТрО охочі можуть пройти курси з тактичної медицини.

"Військові, які мають досвід, діляться цим (знаннями. – Ред.), вони це показують. Це не просто інструктори, а інструктори з бойовим досвідом... Вишкіл капітанів – прекрасна ініціатива. Вже чинні військові можуть отримати навички, які підвищують їхні професійні якості та досвід, який можна буде застосувати на полі бою", – сказав він.

Мусієнко зазначив, що Сили ТрО сьогодні проводять підготовку людей в обласних центрах і, за його словами, обсяги підготовок будуть тільки зростати. Також ТрО займається "цивілізованим рекрутингом" до ЗСУ.

"Це якісний супровід та сервіс, де можна отримати консультацію. А не якийсь там примус, як може хтось собі уявити", – підкреслив він.