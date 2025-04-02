Мін'юст: Понад 8000 засуджених вступили до лав ЗСУ. Їхня мотивація зашкалює

Засуджені складають присягу (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила)

На початок квітня у Збройних Силах України воює понад 8000 засуджених чоловіків та жінок. Ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді, повідомив начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець, передає Укрінформ.

Перші добровольці з-поміж засуджених потрапили у бойові підрозділи у серпні 2024 року, після того, як у травні був ухвалений відповідний закон. Здебільшого вони поповнили лави таких підрозділів:

→ 1 окремого штурмового батальйону "Да Вінчі";

→ 225 окремого штурмового полку;

→ 92 окремої штурмової бригади;

→ 93 механізованої бригади "Холодний Яр";

→ 95 окремої десантно-штурмової бригади;

→ Третьої штурмової та інших спецпідрозділів Сил безпеки та оборони.

За словами Горобця, завдяки цій програмі люди змогли отримати другий шанс – не просто спокутувати провину, а довести відданість Україні. Мін'юст підтримує зв'язок з підрозділами, де служать засуджені, щоб отримувати актуальну інформацію про потреби фронту.

"Ми дізнаємося: скільки триватиме підготовка наших умовно-достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення. Це дуже потрібна інформація під час проведення рекруту в установах, щоб ув’язненні усвідомлено прийняли рішення стати бійцями ЗСУ... Багато колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", – зазначив Горобець.

За словами заступника командира 1 ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Дмитра Кулика, колишні в'язні воюють не просто добре, а навіть "дуже героїчно". При чому як чоловіки, так і жінки. Мотивація у них зашкалює.

"Мабуть, таку ми бачили лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тому ми дійсно дуже бережемо "спецконтингент", як, до речі, всіх своїх бійців без винятку. І, зрозуміло, спільно з ДКВС максимально долучаємося до рекруту колишніх ув’язнених та засуджених у наш підрозділ", – сказав Кулик.

У Департаменті з питань виконання покарань зазначили, що від дій адміністрацій в'язниць залежить багато. Вони мають організувати первинні медогляди, супроводжувати ув'язненого на військово-лікарську комісію, проводити комісії за участю представників ТЦК та бойових підрозділів.

Також важливо швидко підготувати документи для суду щодо розгляду умовно-дострокового звільнення.

"У день, коли суд приймає таке рішення, колишній засуджений стає умовно-достроково звільненим та військовослужбовцем ЗСУ, який має за незначним обмеженням такі самі права і обов’язки, що й інші наші оборонці", – зазначили в департаменті.