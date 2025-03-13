Міноборони: На сплату штрафу за порушення мобілізації за знижкою дадуть 20 днів

У міністерстві підкреслили, що сплата штрафу не звільняє від можливої мобілізації

Застосунок "Резерв+" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У військовозобов'язаних буде 20 днів на сплату штрафу за порушення військового обліку зі знижкою у 50% у застосунку "Резерв+". Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, у сервісу будуть певні правила. 20 днів будуть відраховуватися після моменту подання заяви про порушення в Резерв+ та отримання постанови. У разі, якщо протермінувати ці дні, то доведеться сплачувати повну суму штрафу.

"Тепер у Резерв+ з'явиться сервіс сплати штрафів за порушення військового обліку. Команда вже працює над його запуском, про терміни повідомлю. Користуватися ним можна буде добровільно", – зазначила Черногоренко.

За її словами, військовослужбовці, які мали вже подібний штраф, звільнятимуться від його сплати.

Алгоритм сплати онлайн буде таким:

→ подати заявку у Резерв+ щодо визнання порушення;

→ до застосунку надходить постанова про порушення;

→ військовозобов'язаний сплачує штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується, і постанова вважається виконаною.

"Важливо зазначити, що сплата штрафу не звільняє людину від можливої мобілізації", – підкреслила заступниця міністра.

Вона зазначила, що нововведення має на меті дозволити сплачувати подібні штрафи швидко та без втрати часу, аби процедура була "справедливою і зручною".

"Нові правила зроблять процес прозорішим і дозволять вирішувати питання без зайвої бюрократії. Альтернативний шлях із візитом до ТЦК і написанням заяви про порушення також залишається", – пояснила Черногоренко.