У Міноборони є пропозиції, як відійти від "болючих питань бусифікації" – Умєров

Рустем Умєров (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив на брифінгу, що відомство підготувало пропозиції для розгляду в Кабміні, спрямовані на проведення реформ. Це має запобігти примусовій мобілізації чоловіків, відомій як "бусифікація", передає UNN.

За його словами, пріоритетом залишається захист країни, "тому міністерство планує відмовитися від так званої бусифікації". Для цього вже підготовлено пропозиції, які обговорюватимуться в уряді.

"Все залежить від ворога, які загрози він несе. Ворог зараз планує збільшення свого особового складу. Ми тримаємо фронт, надаємо облік людяності нашій мобілізації, ввели, як ви знаєте, закон, почали працювати рекрутингові центри, почали цифровізацію, щоб мати цифрові інструменти, щоб люди знали, що у них є вибір", – сказав Умєров.

Також планується робота з українцями за кордоном, щоб у них була можливість долучитися до війська, додав глава Міноборони.