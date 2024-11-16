"Я здивований секретарем РНБО". Зеленський прокоментував заяви про мобілізацію

Володимир Зеленський (Фото: Flickr)

Президент Володимир Зеленський здивувався заяві секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка про планування призову ще 160 000 осіб в рамках закону про мобілізацію. Про це голова держави сказав в інтерв'ю Українському радіо.

"Говорити точну цифру — це неправильно. Я здивований секретарем РНБО. Не знав, що він розповсюджує цю інформацію", – сказав він.

Президент зазначив, що Україна не мобілізувала 500 000 осіб після ухвалення закону про мобілізацію, як планувалося. Зеленський не став називати точну цифру, але зазначив, що вона й досі недостатня.

"Якщо не вистачає людей на фронті, — це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні... А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що найголовніший ресурс України – це люди, а тому всі мобілізаційні кроки треба робити "з розумом".

29 жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що планується призов ще 160 000 осіб. Ця кількість укомплектує частини до 85%. За його словами, с початку повномасштабного вторгнення до Сил оборони призвали 1 050 000 українців.