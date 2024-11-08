На фронті воюють 10% поліціянтів – Клименко

Чверть особового складу Нацполіції несе службу в регіонах, де проводяться бойові дії, заявив міністр внутрішніх справ

Ігор Клименко (Фото: ОП)

10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ще 25% поліціянтів, а це приблизно чверть [особового складу], безпосередньо несуть службу у регіонах, де проводяться бойові дії. Це Запорізька, Донецька, Харківська, Херсонська та Сумська області", – сказав він.

Клименко зазначив, що стрілецькі підрозділи Нацполіції залучаються командуванням ЗСУ для підтримки Сил оборони. Він також повідомив, що окремі підрозділи поліції разом з прикордонниками несуть службу на кордоні з Білоруссю.

Загалом, за словами міністра, зараз близько 40-45% особового складу поліції залучені до виконання завдань, не властивих їхній основній діяльності, оскільки частина правоохоронців з тилових областей також періодично на ротаційній основі виконує бойові завдання, зокрема розмінування територій.

19 жовтня 2024 року Сухопутні війська Збройних Сил України попередили, що проти осіб, які поширюють "неправдиву інформацію" про мобілізацію, будуть відкривати кримінальні провадження. Військові стверджують, що фейки на цю тему підривають довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони.