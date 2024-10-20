У поліції розповіли, як проходять мобілізаційні рейди

Посилення рейдів не було, наперед місця відпрацювань не визначають – вони узгоджуються з ТЦК, кажуть у поліції

Фото: Генштаб ЗСУ

Активізації мобілізаційних заходів немає, просто після скандальної історії із концертом "Океану Ельзи" на них знову звернули увагу. Про це в коментарі LIGA.net заявила речниця Національної поліції Олена Бережна.

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"Заходи відбуваються постійно, просто ситуація з концертом набула розголосу", – наголосила вона.

Ще з травня поліціянти спільно з представниками ТЦК та СП беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють у них документи, але повістки не вручають, каже Бережна. Такі заходи відбуваються щоденно та у всіх регіонах.

"В країні триває війна, і питання відпочинку, ротацій, відпусток та можливості відвідувати концерти для діючих військових не менш важливе, – каже речниця Нацполіції. – Та напряму залежить від виконання мобілізаційних заходів у державі".

Як таких місць відпрацювань не визначено – вони узгоджуються з ТЦК. Здебільшого це громадські місця, які відвідує велика кількість людей, уточнює Бережна.

Перевірка документів – це компетенція поліції. Якщо ж установлено людину, яка відповідно до звернення ТЦК вчинила адміністративне правопорушення (наприклад, знаходиться в розшуку), поліціянт може його затримати та доставити до ТЦК, зазначає речниця Нацполіції. Подальша перевірка даних військового обліку та ухвалення рішень належать вже до компетенції територіальних центрів комплектування.

Поліція здійснює заходи із розшуку та встановлення місцезнаходження осіб, щодо яких до із відповідним повідомленням звернулись ТЦК та СП.

"Поліція, як і раніше, виконує свої повноваження, закріплені в ч. 3 ст. 38 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК", – підсумувала Бережна.