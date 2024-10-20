В полиции рассказали, как проходят мобилизационные рейды

Ужесточения рейдов не было, заранее места отработок не определяют – они согласовываются с ТЦК, говорят в полиции

Фото: Генштаб ВСУ

Активизации мобилизационных мероприятий нет, просто после скандальной истории с концертом "Океана Эльзы" на них снова обратили внимание. Об этом в комментарии LIGA.net заявила представитель Национальной полиции Елена Бережная.

"Мероприятия проходят постоянно, просто ситуация с концертом приобрела огласку", – подчеркнула она.

Еще с мая полицейские совместно с представителями ТЦК и СП принимают участие в уведомлении военнообязанных, проверяют у них документы, но повестки не вручают, говорит Бережная. Такие мероприятия проходят ежедневно и во всех регионах.

"В стране продолжается война, и вопрос отдыха, ротаций, отпусков и возможности посещать концерты для действующих военных не менее важен, – говорит спикер Нацполиции. – Но напрямую зависит от выполнения мобилизационных мероприятий в государстве".

Как такие места отработки не определены – они согласовываются с ТЦК. В основном это общественные места, посещаемые большим количеством людей, уточняет Бережная.

Проверка документов – это компетенция полиции. Если же установлен человек, который в соответствии с обращением ТЦК совершил административное правонарушение (например, находится в розыске), полицейский может его задержать и доставить в ТЦК, отмечает представитель Нацполиции. Дальнейшая проверка данных военного учета и принятия решений уже относятся к компетенции территориальных центров комплектования.

Полиция осуществляет мероприятия по розыску и установлению местонахождения лиц, в отношении которых к соответствующим уведомлениям обратились ТЦК и СП.

"Полиция по-прежнему выполняет свои полномочия, закрепленные в ч. 3 ст. 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части доставки военнообязанных в ТЦК и СП по обращению самого ТЦК", – подытожила Бережная. .