На фронте воюют 10% полицейских – Клименко

Четверть личного состава Нацполиции несут службу в регионах, где проводятся боевые действия, заявил министр внутренних дел

Игорь Клименко (Фото: ОП)

10% личного состава Национальной полиции принимают участие в выполнении боевых задач на фронте. Об этом в интервью Суспильному сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Еще 25% полицейских, а это примерно четверть [личного состава] напрямую несут службу в регионах, где проводятся боевые действия. Это Запорожская, Донецкая, Харьковская, Херсонская и Сумская области", - сказал он.

Клименко отметил, что стрелковые подразделения Нацполиции привлекаются командованием ВСУ для поддержки сил обороны. Он также сообщил, что отдельные подразделения полиции вместе с пограничниками несут службу на границе с Белоруссией.

В общей сложности, по словам министра, сейчас около 40-45% личного состава полиции привлечены к выполнению задач, не свойственных их основной деятельности, поскольку часть правоохранителей из тыловых областей также периодически на ротационной основе выполняет боевые задачи, в том числе разминирование территорий.

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