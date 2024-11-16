"Я удивлен секретарем СНБО". Зеленский прокомментировал заявления о мобилизации
Президент Владимир Зеленский удивился заявлению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко о планировании призыва еще 160 000 человек в рамках закона о мобилизации. Об этом глава государства сказал в интервью Украинскому радио.
"Говорить точную цифру - это неправильно. Я удивлен секретарем СНБО. Не знал, что он распространяет эту информацию", – сказал он.
Президент отметил, что Украина не мобилизовала 500 тысяч человек после принятия закона о мобилизации, как планировалось. Зеленский не стал называть точную цифру, но отметил, что она до сих пор недостаточна.
"Если не хватает людей на фронте, — это ответ, мобилизовали ли сотни тысяч людей или нет. Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет... А потому, если не хватает, то точно никакие пол миллиона никто не мобилизовал", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что самый главный ресурс Украины – это люди, поэтому все мобилизационные шаги надо делать "с умом".
29 октября секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что планируется призыв еще 160 000 человек. Это количество укомплектует части до 85%. По его словам, с начала полномасштабного вторжения в Сили обороны призвали 1 050 000 украинцев.
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