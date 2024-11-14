У ТЦК працює 36 000 людей, майже 7000 є цивільними – Міноборони
Наразі у територіальних центрах комплектування працює 36 000 людей, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
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За його словами, з 36 000 – майже 7000 є цивільними.
Окрім цього, зазначив Лазуткін, серед 29 000 військовослужбовців ТЦК є "доволі багато обмежено придатних".
З-поміж військових працівників ТЦК, близько 3000 – жінки, додав речник.
Напередодні, 13 листопада, речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявив, що працівники військкоматів є цивільними особами, тому бойові бригади з ними створити неможливо.
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