В ТЦК работает 36 000 человек, почти 7000 гражданских – Минобороны
Сейчас в территориальных центрах комплектования работает 36 000 человек, сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
По его словам, из 36 000 – почти 7000 являются гражданскими.
Кроме этого, отметил Лазуткин, среди 29 000 военнослужащих ТЦК есть "достаточно много ограниченно пригодных".
Из военных сотрудников ТЦК, около 3000 – женщины, добавил спикер.
Накануне, 13 ноября, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявил, что работники военкоматов являются гражданскими лицами, поэтому боевые бригады с ними создать невозможно.
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