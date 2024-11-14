В ТЦК работает 36 000 человек, почти 7000 гражданских – Минобороны

Среди 29 000 военнослужащих ТЦК есть "довольно много ограниченно пригодных", заявил спикер ведомства

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Сейчас в территориальных центрах комплектования работает 36 000 человек, сообщил представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, из 36 000 – почти 7000 являются гражданскими.

Кроме этого, отметил Лазуткин, среди 29 000 военнослужащих ТЦК есть "достаточно много ограниченно пригодных".

Из военных сотрудников ТЦК, около 3000 – женщины, добавил спикер.

Накануне, 13 ноября, представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявил, что работники военкоматов являются гражданскими лицами, поэтому боевые бригады с ними создать невозможно.