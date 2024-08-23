Шмигаль просить Міноборони роз'яснити ТЦК, що "пакувати" водіїв автобусів – неприпустимо

Глава уряду заявив, що звернеться до Міноборони, щоб відомство дало зрозуміти ТЦК та СП, що забирати водіїв з рейсів – неправильно

Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр Денис Шмигаль 23 серпня попросив Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, що знімати водіїв з рейсових автобусів є неприпустимим. Його цитує Інтерфакс-Україна.

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"Коли знімають ТЦК водіїв із бусів. Теж неприпустима ситуація, коли їде просто рейсовий автобус і водія забирають", – сказав він на "годині запитань до уряду".

Прем'єр наголосив, що це завдання до оборонного відомства: "Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювалися".

На початку січня 2024 року про нестачу водіїв для автобусів, подарованих західними містами-побратимами, говорив і мер Одеси Геннадій Труханов. Тому міська рада готова навчати жінок.

У перші два дні травня у Чернігові стався транспортний колапс – на міські маршрути не вийшли автобуси усіх приватних перевізників.

22 травня влада Миколаєва заявила, що водіїв міських автобусів мобілізують, тому кількість транспорту скорочується.

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