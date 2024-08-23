Шмыгаль просит Минобороны разъяснить ТЦК, что "паковать" водителей автобусов – недопустимо

Глава правительства заявил, что обратится в Минобороны, чтобы ведомство дало понять ТЦК и СП, что забирать водителей с рейсов – неправильно

Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер Денис Шмыгаль 23 августа попросил Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, что снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо. Его цитирует Интерфакс-Украина.

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"Когда снимают ТЦК водителей с бусов. Также недопустимая ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают", – сказал он на "часе вопросов к правительству".

Премьер подчеркнул, что это задача оборонного ведомства: "Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись".

В начале января 2024 года о нехватке водителей для автобусов, подаренных западными городами-побратимами, говорил и мэр Одессы Геннадий Труханов. Поэтому городской совет готов обучать женщин.

В первые два дня мая в Чернигове произошел транспортный коллапс – на городские маршруты не вышли автобусы всех перевозчиков.

22 мая власти Николаева заявили, что водителей городских автобусов мобилизуют, поэтому количество транспорта сокращается.

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