У Минобороны есть предложения, как отойти от "болезненных вопросов бусификации" – Умеров

Рустем Умеров (Фото: ЕРА)

Министр обороны Рустем Умеров сообщил на брифинге, что ведомство подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на проведение реформ. Это должно предотвратить принудительную мобилизацию мужчин, известную как "бусификация", передает UNN.

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По его словам, приоритетом остается защита страны, "поэтому министерство планирует отказаться от так называемой бусификации". Для этого уже подготовлены предложения, обсуждаемые в правительстве.

"Все зависит от врага, какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт, придаем учет человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", – сказал Умеров.

Также планируется работа с украинцами за границей, чтобы у них была возможность присоединиться к армии, добавил глава Минобороны.