Минобороны: На уплату штрафа за нарушение мобилизации по скидке дадут 20 дней

В министерстве подчеркнули, что уплата штрафа не освобождает от возможной мобилизации

Приложение "Ререз+" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

У военнообязанных будет 20 дней на уплату штрафа о нарушении военного учета со скидкой в 50% в приложении "Резерв+". Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, у сервиса будут определенные правила. 20 дней будут отсчитываться после момента подачи заявления о нарушении в "Резерв+" и получении постановления. В случае, если просрочить эти дни, придется платить полную сумму штрафа.

"Теперь у "Резерв+" появится сервис уплаты штрафов за нарушение военного учета. Команда уже работает над его запуском, о сроках уведомлю. Пользоваться им можно будет добровольно", – отметила Черногоренко.

По ее словам, военнослужащие, которые имели уже подобный штраф, будут освобождаться от его уплаты.

Алгоритм оплаты онлайн будет таким:

→ подать заявку в "Резерв+" о признании нарушения;

→ в приложение поступает постановление о нарушении;

→ военнообязанный платит штраф по реквизитам в приложении. Оплата подтверждается, и постановление считается исполненным.

"Важно отметить, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации", – подчеркнула замминистра.

Она отметила, что цель нововведения позволить платить подобные штрафы быстро и без потери времени, чтобы процедура была "справедливой и удобной".

"Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Альтернативный путь с визитом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается", – пояснила Черногоренко.

18 ноября 2025 года Умеров сообщил, что Минобороны подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на предотвращение принудительной мобилизации мужчин.

30 января 2025 г. Европейская Бизнес Ассоциация поддержала необходимость усиления ответственности за нарушения во время мобилизации представителями ТЦК и ВЛК. Бизнес посетовал на случаи мобилизации забронированных работников и необоснованных выводов ВЛК.

13 марта Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за нарушение мобилизации.