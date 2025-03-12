Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за нарушение мобилизации

Документ был принят за основу и должен пройти второе чтение

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и глав и членов военно-врачебных комиссий (ВЛК) за нарушение законов об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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За принятие документа за основу проголосовали 273 нардепа.

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВР, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет за нарушение во время проведения ВЛК или порядка призыва на военную службу.

Уголовная ответственность наступает, если действия должностных лиц привели как к незаконному призыву военнообязанного, так и к его уклонению от службы или преждевременного увольнения.

Авторы законопроекта ожидают, что его принятие позволит создать правовой механизм для оперативного расследования фактов нарушения со стороны ТЦК и ВЛК.

Документ был подан на рассмотрение ВР членами Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности 27 января 2025 года.

18 ноября 2025 года Умеров сообщил, что Минобороны подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на предотвращение принудительной мобилизации мужчин.