Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за нарушение мобилизации
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12442, вводящий уголовную ответственность для должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и глав и членов военно-врачебных комиссий (ВЛК) за нарушение законов об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За принятие документа за основу проголосовали 273 нардепа.

Как сообщает пресс-служба Аппарата ВР, законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет за нарушение во время проведения ВЛК или порядка призыва на военную службу.

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Уголовная ответственность наступает, если действия должностных лиц привели как к незаконному призыву военнообязанного, так и к его уклонению от службы или преждевременного увольнения.

Авторы законопроекта ожидают, что его принятие позволит создать правовой механизм для оперативного расследования фактов нарушения со стороны ТЦК и ВЛК.

Документ был подан на рассмотрение ВР членами Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности 27 января 2025 года.

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