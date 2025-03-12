Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації
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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"За" прийняття документа за основу проголосували 273 нардепи.

Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, законопроєкт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за порушення під час проведення ВЛК чи порядку призову на військову службу.

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Кримінальна відповідальність настає, якщо дії посадовців призвели як до незаконного призову військовозобов’язаного, так і до його ухилення від служби чи передчасного звільнення.

Автори законопроєкту очікують, що його ухвалення дозволить створити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення з боку ТЦК та ВЛК.

Документ був поданий на розгляд ВР членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності 27 січня 2025 року.

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