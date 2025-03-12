Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення мобілізації

Документ був прийнятий за основу і має пройти друге читання

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"За" прийняття документа за основу проголосували 273 нардепи.

Як повідомляє пресслужба Апарату ВР, законопроєкт передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років за порушення під час проведення ВЛК чи порядку призову на військову службу.

Кримінальна відповідальність настає, якщо дії посадовців призвели як до незаконного призову військовозобов’язаного, так і до його ухилення від служби чи передчасного звільнення.

Автори законопроєкту очікують, що його ухвалення дозволить створити правовий механізм для оперативного розслідування фактів порушення з боку ТЦК та ВЛК.

Документ був поданий на розгляд ВР членами Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності 27 січня 2025 року.