Минюст: Больше 8000 осужденных вступили в ряды ВСУ. Их мотивация зашкаливает

Осужденные приносят присягу (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила)

По состоянию на начало апреля в Вооруженных Силах Украины воюют более 8000 осужденных мужчин и женщин. Еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении, сообщил начальник Департамента по исполнению наказаний Минюста Евгений Воробей, передает Укринформ.

Первые добровольцы из числа осужденных попали в боевые подразделения в августе 2024 года, после того, как в мае был принят соответствующий закон. В основном они пополнили ряды следующих подразделений:

→ 1-го отдельного штурмового батальона "Да Винчи";

→ 225-го отдельного штурмового полка;

→ 92-й отдельной штурмовой бригады;

→ 93-й механизированной бригады "Холодный Яр";

→ 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

→ Третьей штурмовой и других спецподразделений Сил безопасности и обороны.

По словам Горобца, благодаря этой программе люди смогли получить второй шанс – не просто искупить вину, а доказать приверженность Украине. Минюст поддерживает связь с подразделениями, в которых служат осужденные, чтобы получать актуальную информацию о нуждах фронта.

"Мы узнаем: сколько будет продолжаться подготовка наших условно-досрочно уволенных, на каких должностях они будут служить, какое к ним отношение. Это очень нужная информация во время проведения рекрута в учреждениях, чтобы заключения осознанно приняли решение стать бойцами ВСУ... Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас", – отметил Горобец.

По словам заместителя командира 1-го ОШБ им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" Дмитрия Кулика, бывшие заключенные воюют не просто хорошо, а даже "очень героически". Причем как мужчины, так и женщины. Мотивация у них зашкаливает.

"Наверное, такую мы видели только в первые месяцы полномасштабного вторжения. Поэтому мы действительно очень бережем "спецконтингент", как кстати, всех своих бойцов без исключения. И разумеется, совместно с ГУИС максимально приобщаемся к рекруту бывших заключенных и осужденных в наше подразделение", – сказал Кулик.

В Департаменте по исполнению наказаний отметили, что от действий администраций тюрем зависит многое. Они должны организовать первичные медосмотры, сопровождать заключенного на военно-врачебную комиссию, проводить комиссии с участием представителей ТЦК и боевых подразделений.

Также важно быстро подготовить документы для суда по рассмотрению условно-досрочного увольнения.

"В день, когда суд принимает такое решение, бывший осужденный становится условно-досрочно уволенным и военнослужащим ВСУ, имеющим по незначительному ограничению такие же права и обязанности, что и другие наши защитники", – отметили в департаменте.