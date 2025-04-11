Мусиенко из ТрО: Подготовка населения к нацсопротивлению будет приоритетом Украины

Александр Мусиенко (Фото:facebook.com/musiienkoua)

Подготовка населения к национальному сопротивлению станет одним из приоритетов Украины даже после достижения мирных договоренностей с Россией. Об этом на брифинге 11 апреля сообщил военный коммуникационного подразделения Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Александр Мусиенко, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, эти меры также определены приоритетными президентом Владимиром Зеленским.

Мусиенко отметил, что Силы ТрО сейчас работают по разным направлениям и ведут обширную подготовку для гражданского населения, в частности студентов, так и для действующих военных. К примеру, в центрах ТрО желающие могут пройти курсы по тактической медицине.

"Военные, имеющие опыт, делятся этим (знаниями. – Ред.), они это показывают. Это не просто инструкторы, а инструкторы с боевым опытом... Обучение капитанов – прекрасная инициатива. Уже действующие военные могут получить навыки, которые повышают их профессиональные качества и опыт, который можно будет применить на поле боя", – сказал он.

Мусиенко отметил, что Силы ТрО сегодня проводят подготовку людей в областных центрах и, по его словам, объемы подготовок будут только расти. Также ТрО занимается "цивилизованным рекрутингом" в ВСУ.

"Это качественное сопровождение и сервис, где можно получить консультацию. А не какое-то там принуждение, как может кто-то представить", – подчеркнул он.