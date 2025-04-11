Герой Украины Жуковец: Курская операция способствовала популярности ТрО

Юрий Жуковец (Фото: Львовская ОВА)

После начала Курской операции украинцы больше узнали о деятельности подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, что способствовало решению проблемы комплектования. Об этом сообщил Герой Украины, военнослужащий 103 бригады Сил ТрО ВС Украины, капитан Юрий Жуковец во время брифинга 11 апреля, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, в 2022-2023 году подразделения ТрО испытывали проблемы с комплектованием, ведь население мало знало о задачах, которые выполняет тероборона.

"Мало кто, например, знал об освобождении Лимана или участии ТрО в Харьковской операции", – сказал Жуковец.

Он добавил, что в начале Курской операции также было почти неизвестно, что подразделения ТрО участвуют в ней и удерживают определенные населенные пункты.

Но с осени прошлого года, когда в информационном пространстве стали активно обсуждать Курскую область и, в частности, участие в операции подразделений ТрО, ситуация с комплектованием значительно улучшилась.

"Освещение информации очень важно, чтобы люди понимали и знали, какие задачи они выполняют и почему следует присоединяться", – сказал Жуковец.

Он добавил, что, как показала практика, гражданским украинцам легче присоединиться именно к ТрО, ведь большинство военнослужащих территориальной обороны не были профессиональными военными до начала полномасштабного вторжения.