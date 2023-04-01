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Силы теробороны начали проект "Обучение капитанов" – тренировки будут по стандартам НАТО

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 14:49
Силы теробороны начали проект
Сергей Собко (Фото: Military Media Center)

В Силах территориальной обороны Вооруженных Сил Украины стартует проект "Обучение капитанов", во время которого бойцов будут обучать по стандартам НАТО. Об этом сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сил теробороны ВСУ бригадный генерал Сергей Собко, передает Military media center.

"Чтобы оперативно решить проблему нехватки квалифицированных командиров среднего звена, взводов и рот, мы начали уникальный для наших Вооруженных Сил учебный проект под названием "Обучение капитанов", – заявил Собко.

Он рассказа, что в основу курса положены стандарты обучения государств-членов НАТО и учтен опыт войны России против Украины.

"Инструкторы курса – боевые офицеры, прошедшие подготовку за границей. Теперь они передают опыт другим", – сообщил бригадный генерал.

Читайте также: Тероборона год спустя. Как народное сопротивление превратилось в регулярную армию

Наталія Медведєва
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Сергей Собко тероборона обучение война
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