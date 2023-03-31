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"Гвардия наступления". Восемь бригад готовы к штурмам, набор продлен, чтобы были резервы

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 22:24
Игорь Клименко, министр МВД (Фото: ОП)

Подразделения "Гвардии наступления" уже почти сформированы и готовы к бою, однако на фоне большого количества желающих вступить в ряды подразделений решено продлить набор, чтобы формировать резервы. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сформировано восемь бригад, и на сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны к активным наступательным мерам на территории нашего государства. И, конечно, параллельно мы готовы к проведению стабилизационных мероприятий на этой территории", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что присоединиться к "Гвардии наступления" изъявили желание "несколько десятков тысяч" людей из всех регионов Украины.

Ранее представитель Нацгвардии Руслан Музычук говорил о более 35 000 заявок.

"Мы уже хотели приостановить запись в "Гвардию наступления", потому что подразделения практически сформированы. В то же время, у нас еще достаточно много заполненных анкет и заявок на службу в "Гвардии наступления", поэтому мы решили продолжить формирование наших резервных подразделений", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что в МВД рассчитывают в течение нескольких месяцев обучить добровольцев, экипировать и вооружить, чтобы они в дальнейшем тоже присоединились к штурмовым мероприятиям.

  • 2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардии наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
  • Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.
  • Средний возраст кандидатов на поступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются. Подразделения создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Оксана Житнюк
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