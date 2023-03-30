"Гвардия наступления". Поступило 35 000 заявок, начались зачисления в воинские части

С начала февраля более 35 000 украинцев изъявили желание вступить в ряды "Гвардии наступления", и сейчас проводится работа по зачислению бойцов в воинские части. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что в общей сложности за почти два месяца во все подразделения "Гвардии наступления" было подано немного более 35 000 заявок. Из них более 16 000 заявок – в подразделения Нацгвардии.

"В марте уже более активно проводится работа именно относительно того, чтобы эти кандидаты становились в строй в воинские части, потому что в феврале большая работа проводилась сугубо с обработкой заявок", – сказал Музычук, отметив, что рассмотрение всех заявок происходит вручную.

Он подчеркнул, что более 10% добровольцев, подавших заявки в подразделения МВД "Гвардия наступления", уже зачислены в воинские части. В дальнейшем, по его словам, будет более активно проводиться работа по прохождению добровольцами всех этапов вступления в подразделения.

Отвечая на вопрос о будущих основных задачах "Гвардии наступления", Музычук подчеркнул, что, кроме оборонных действий, бойцы, конечно, будут привлечены и к наступательным. На каких направлениях – будет определено после завершения подготовки подразделений и соответствующего решения об их применении.

2 февраля МВД начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.

Средний возраст кандидатов на поступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются, сообщил глава МВД. Подразделения создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров.

11 марта Клименко сообщил, что в основном подразделения уже сформированы и сейчас набирают дополнительно добровольцев для формирования резервов.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.