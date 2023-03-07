Глава МВД: Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000

В настоящее время зарегистрировано более 23 000 заявок в "Гвардию наступления", из них 5% составляют женщины. Списки рядового состава этого формирования обнародоваться не будут. Об этом в интервью Укринформу сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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По его словам, иностранцев сейчас в подразделения "Гвардии наступления" не берут.

Командиры этих подразделений – открытые, публичные лица, заметил Клименко. "Списки по рядовым бойцам мы, конечно, не будем нигде обнародовать. Весь личный состав, прежде всего – разведка, штурмовые подразделения, – это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широким массам", – сказал он.

По словам министра, минимальная зарплата военного "Гвардии наступления", пребывающего сейчас в месте постоянной дислокации, – на уровне от 25 000 гривен.

"Дальше это будет определяться районом пребывания лица и ведением боевых действий. То есть, эта сумма – это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание. Соответственно, от должности человека также будет зависеть, каким будет его денежное довольствие", – пояснил глава МВД.

2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев.

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Вадим Ребрина

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