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В "Гвардию наступления" за первый день набора обратились тысячи добровольцев – МВД

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 13:24
В
Фото: storm.mvs.gov.ua

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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В МВД отметили, что начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы – "Гвардию наступления".

По данным министерства, в первый день в ЦНАПы обратились 3086 человек.

"Из них подали заявки – 527. В штурмовые подразделения Нацполиции изъявили желание присоединиться 291 человек, в Нацгвардию – 114 и Госпогранслужбу – 122", – говорится в сообщении.

На целевой сайт "Гвардии наступления" storm.mvs.gov.ua подано 2049 анкет: в штурмовые подразделения Нацполиции – 535, Нацгвардии – 1200 и Госпогранслужбы – 314.

На "горячую линию" по вопросам консультации по вступлению и деятельности штурмовых бригад МВД поступило 480 звонков. Из них относительно штурмовых подразделений Нацполиции – 142, Нацгвардии – 182 и Госпогранслужбы – 156.

  • Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Наталія Медведєва
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война гвардия наступления
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