"Гвардия наступления". Средний возраст добровольцев – 33 года, записались уже 600 девушек

В "Гвардию наступления" подано уже 10 500 заявок только через сайт, среди добровольцев есть и девушки. Средний возраст кандидатов составляет 33 года, сообщил в эфире телемарафона министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он подчеркнул, что через сайт подано около 10 500 заявок, через Центр предоставления административных услуг – 6500. Еще около 3500 звонков поступило на горячую линию. По словам Клименко, "она действительно горячая, телефон не умолкает".

"Мы довольны, что не только парни пошли. Средний возраст кандидатов на вступления в эти бригады на сегодняшний день составляет 33 года. Самому старшему 69 лет – был у нас один такой кандидат. Конечно, мы не можем его взять, но есть и такие примеры", – сказал глава МВД.

Среди добровольцев есть молодые парни 18, 20, 22 лет, а еще зарегистрировались 600 девушек. По словам Клименко, девушки смогут работать в разных подразделениях штурмовых бригад, в частности медицинских, логистических и разведывательных.

Министр отметил, что 60% добровольцев подали заявки в подразделения Нацгвардии. При этом самые популярные бригады на данный момент – "Лють" (Нацполиция) и "Сталевий кордон" (Госпогранслужба).

Он подчеркнул, что в МВД пытаются сократить время прохождения военно-врачебной комиссии до двух суток. Далее кандидаты проходят физические и психологические испытания.

Комментируя возрастные ограничения, Клименко сказал, что максимальный возраст – около 55 лет. Однако это зависит от того, кто вступает в штурмовую бригаду. Лицо должно пробыть на контракте три года, потому, если контракт еще не подписан, то максимальный возраст добровольца может быть 52 года.

2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

За пять дней было подано почти 9000 заявок. Больше всего их поступило в бригады Национальной гвардии, полицейскую бригаду и бригаду пограничников.

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Оксана Житнюк

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