Набор в штурмовые бригады "Гвардия наступления" продолжается: подано почти 9 000 заявок

В "Гвардию наступления" подано уже почти 9000 заявок. Больше всего их поступило в бригады Национальной гвардии, полицейскую бригаду и бригаду пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Активнее всего добровольцы пользуются сайтом storm.mvs.gov.ua, через который за несколько дней кампании уже получено почти 7 900 анкет. Непосредственно в полицейскую бригаду "Лють" добровольцы отправили более 2000 заявок. В штурмовые бригады Нацгвардии, которых представлено больше всего, подано более 4500 заявок. В бригаду пограничников "Сталевий кордон" поступило более 1200 заявок.

Общение с добровольцами и запись в новые подразделения МВД проходят также в привычных для граждан Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Через ЦПАУ всего поступило более 5000 обращений, подано заявок добровольцев – более 1000.

2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев.

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Вадим Ребрина

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