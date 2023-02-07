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Набор в штурмовые бригады "Гвардия наступления" продолжается: подано почти 9 000 заявок

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2023, 13:27
Набор в штурмовые бригады
Фото: МВД

В "Гвардию наступления" подано уже почти 9000 заявок. Больше всего их поступило в бригады Национальной гвардии, полицейскую бригаду и бригаду пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Активнее всего добровольцы пользуются сайтом storm.mvs.gov.ua, через который за несколько дней кампании уже получено почти 7 900 анкет. Непосредственно в полицейскую бригаду "Лють" добровольцы отправили более 2000 заявок. В штурмовые бригады Нацгвардии, которых представлено больше всего, подано более 4500 заявок. В бригаду пограничников "Сталевий кордон" поступило более 1200 заявок.

Общение с добровольцами и запись в новые подразделения МВД проходят также в привычных для граждан Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Через ЦПАУ всего поступило более 5000 обращений, подано заявок добровольцев – более 1000.

  • 2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
  • За первый день набора в "Гвардию наступления" обратились тысячи добровольцев.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Вадим Ребрина
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Нацполиция мвд нацгвардия гвардия наступления
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