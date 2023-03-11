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"Гвардия наступления". Подразделения почти сформированы, отбор очень жесткий – глава МВД

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 15:26
Фото с сайта "Гвардия наступления"

С начала февраля 2023 года 28 000 добровольцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления", но взяли далеко не всех. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что очень жесткий отбор. Учения практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны. И там не все выдерживают, потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций, и стойкость всего подразделения", – отметил Клименко.

Он подчеркнул, что преимущественно подразделения уже сформированы, и по состоянию на сегодняшний день набирают дополнительно добровольцев для формирования резервов.

  • 2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
  • За пять дней было подано почти 9000 заявок. Больше всего их поступило в бригады Национальной гвардии, полицейской бригады и бригады пограничников.
  • Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.
  • Средний возраст кандидатов на вступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются, сообщил глава МВД.

Читайте также: Бригада на выбор, обучение, статус УБД. Детали вступления в "Гвардию наступления"

Оксана Житнюк
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Игорь Клименко война гвардия наступления
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