"Гвардия наступления". Подразделения почти сформированы, отбор очень жесткий – глава МВД
С начала февраля 2023 года 28 000 добровольцев подали заявки на вступление в "Гвардию наступления", но взяли далеко не всех. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что очень жесткий отбор. Учения практически всех подразделений мы уже начали на полигонах нашей страны. И там не все выдерживают, потому что главное – сохранить жизнь и здоровье каждому военному. От этого зависит и успешность выполнения боевых операций, и стойкость всего подразделения", – отметил Клименко.
Он подчеркнул, что преимущественно подразделения уже сформированы, и по состоянию на сегодняшний день набирают дополнительно добровольцев для формирования резервов.
- 2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.
- За пять дней было подано почти 9000 заявок. Больше всего их поступило в бригады Национальной гвардии, полицейской бригады и бригады пограничников.
- Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.
- Средний возраст кандидатов на вступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются, сообщил глава МВД.
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