"Гвардия наступления". Подразделения и штабы построены по принципу НАТО – командующий НГУ

Подразделения "Гвардии наступления" создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров. Об этом рассказал командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь в интервью на телемарафоне.

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Он отметил, что в составе Нацгвардии формируется шесть бригад "Гвардии наступления", – не "на пустом месте", а на базе воинских частей с определенным боевым опытом.

"Мы проанализировали наш опыт боевых действий в течение уже девяти лет и увидели, что нам нужно создавать более мощные и более серьезные подразделения. В состав будут входить подразделения артиллерии, танковые, инженерно-саперные, зенитно-ракетные", – сообщил Лебедь.

Он подчеркнул, что особое внимание уделено порядку подготовки этих подразделений, – срок был увеличен, а сам процесс разделен на коллективную и индивидуальную подготовку. Именно этим порядком, по его словам, подразделения "Гвардии наступления" отличаются от других.

"Это подразделения, построенные по принципу стран НАТО, – как сами подразделения, так и штабы высшего, среднего и низшего звеньев. Там применяются процедуры принятия решения, тождественные процедурам НАТО. Это MDMP (Military Decision Making Process, военный процесс принятия решений. – Ред.) и TLP (Troop Leading Procedure, процедура управления войсками. – Ред.)", – отметил командующий Нацгвардии.

Он подчеркнул, что данные процедуры определяют алгоритм принятия решения командиром и алгоритм реагирования на изменения в обстановке.

"Это современные подразделения, совместимые с подразделениями стран-партнеров", – сказал Лебедь.

По его словам, в "Гвардию наступления" записываются, в том числе женщины, в настоящее время подано около 500 заявок. Женщины служат саперами, связными, медиками. Лебедь подчеркнул, что между женщинами и мужчинами в "Гвардии наступления" абсолютное равенство, и они также будут участвовать в боевых действиях.

2 февраля Министерство внутренних дел начало формировать штурмовые бригады "Гвардия наступления", в которые могут вступать добровольцы для укрепления Сил обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

Списки бойцов "Гвардии наступления" не будут обнародовать, зарплата – от 25 000 грн.

Средний возраст кандидатов на вступление в бригады – 33 года. Женщины тоже записываются, сообщил глава МВД.

11 марта Клименко сообщил, что в основном подразделения уже сформированы, и сейчас набирают дополнительно добровольцев для формирования резервов.

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Оксана Житнюк

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