Донецкая ОВА: В Покровске остаются 1300 человек, а в громаде – почти 4000

Вадим Филашкин (Фото: Донецкая ОВА)

По состоянию на 2 апреля в городе Покровск, который находится вблизи линии фронта, остаются около 1300 человек, а в Покровской громаде – приблизительно 4000. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, в Покровской громаде проживают 3926 человек, а в самом городе – 1300 человек.

Филашкин добавил, что ситуация в Покровске самая сложная. В городе работают "пункты несокрушимости", куда привозят гуманитарную помощь для гражданских.

"Заезжаем только благодаря нашим военным, потому что очень опасно попадать в такие города, как Покровск. Враг обстреливает каждый день и уже не только ствольной артиллерией, а FPV-дронами на оптоволокне. И очень сложно завезти гуманитарную помощь", – констатировал глава ОВА.

Он добавил, что эвакуация из Покровска продолжается.

"Выбираем определенное время и при согласовании с нашими военными вывозим людей", – констатировал Филашкин.

26 января 2025 года сообщалось, что из Покровской громады Донецкой области эвакуировали всех детей. В Покровске тогда оставалось 7000 человек.

Донецкая область каждый день находится под российскими обстрелами. 23 марта в Покровске оккупанты убили 76-летнего мужчину.