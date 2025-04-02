Донецька ОВА: У Покровську залишаються 1300 людей, а в громаді – майже 4000

Вадим Філашкін (Фото: Донецька ОВА)

Станом на 2 квітня у місті Покровськ, яке знаходиться поблизу лінії фронту, залишаються близько 1300 людей, а в Покровській громаді – майже 4000. Про це в ефірі телемарафону повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровській громаді проживають 3926 людей, а в самому місті – 1300.

Філашкін додав, що ситуація у Покровську найскладніша. У місті працюють "пункти незламності", куди привозять гуманітарну допомогу для цивільних.

"Заїжджаємо тільки завдяки нашим військовим, тому що дуже небезпечно потрапляти в такі міста, як Покровськ. Ворог обстрілює кожного дня і вже не тільки ствольною артилерією, а FPV-дронами на оптоволокні. І дуже складно завезти гуманітарну допомогу", – констатував очільник ОВА.

Він додав, що евакуація з Покровська триває.

"Обираємо певний час й за узгодження з нашими військовими вивозимо людей", – констатував Філашкін.

26 січня 2025 року повідомлялося, що з Покровської громади Донецької області евакуювали усіх дітей. У самому Покровську тоді залишалося 7000 людей.

Донецька область щодня перебуває під російськими обстрілами. 23 березня у Покровську окупанти вбили 76-річного чоловіка.