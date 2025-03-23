Росіяни атакували Покровськ та селище під Слов'янськом – загинули двоє людей, є постраждалий
Через російські атаки по Донецькій області загинули двоє людей, одна особа поранена. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
У неділю загарбники вдарили, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади – влучання прийшлося поблизу багатоквартирного будинку, за місцем проживання загинув 46-річний чоловік.
Також окупанти вчергове поцілили по житловій забудові Покровська: під час атак було смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці, мінно-вибухової травми та осколкових поранень зазнав містянин 69 років.
Правоохоронці встановлюють тип зброї, з якого було завдано удар по місту.
Розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів, максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Донецьке – селище на північний схід від Слов'янська, розташоване на відстані близько 25 кілометрів від лінії фронту:
- 22 березня на Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.
- У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.
- Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.