Росіяни атакували Покровськ та селище під Слов'янськом – загинули двоє людей, є постраждалий

Загарбники влучили поблизу багатоквартирного будинку у Донецькому та атакували житлову забудову Покровська

Фото: Донецька обласна прокуратура

Через російські атаки по Донецькій області загинули двоє людей, одна особа поранена. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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У неділю загарбники вдарили, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селищу Донецьке Миколаївської громади – влучання прийшлося поблизу багатоквартирного будинку, за місцем проживання загинув 46-річний чоловік.

Також окупанти вчергове поцілили по житловій забудові Покровська: під час атак було смертельно травмовано 76-річного пенсіонера, який перебував на вулиці, мінно-вибухової травми та осколкових поранень зазнав містянин 69 років.

Правоохоронці встановлюють тип зброї, з якого було завдано удар по місту.

Розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів, максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Донецьке – селище на північний схід від Слов'янська, розташоване на відстані близько 25 кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

22 березня на Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.

У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули три людини, серед них батько з п'ятирічною дитиною. Ще восьмеро людей постраждали. Є пошкодження у п'яти районах.

Також російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого поранень зазнали двоє людей. Було пошкоджено підприємство та приватні будинки.