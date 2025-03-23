Росіяни атакували Київщину: поранено людей, пошкоджено підприємство та будинки
Увечері 22-го та у ніч проти 23 березня російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого є постраждалі та пошкодження інфраструктури. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
За словами рятувальників, 22 березня о 22:36 вони прибули на місце пожежі, що виникла через падіння уламків "шахеда" на території підприємства у Броварському районі. Вогонь вдалося загасити о 01:08. Жертв і постраждалих немає.
О 01:33 в селі Крюківщина Бучанського району внаслідок падіння уламків російського дрона постраждали двоє людей, пошкоджено три приватні житлові будинки.
- У Запоріжжі 22 березня росіяни вбили родину: доньку, батька й матір. Постраждали 16 людей.
- На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.
- У ніч проти 23 березня окупанти атакували Київ. Загинули дві людини, постраждали ще семеро. Є пошкодження у п'яти районах.