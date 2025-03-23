Россияне атаковали Киевскую область: ранены люди, повреждены предприятие и дома

Фото: ГСЧС

Вечером 22-го и в ночь на 23 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего пострадали люди и повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, 22 марта в 22:36 они прибыли на место пожара, возникшего из-за падения обломков "шахеда" на территории предприятия в Броварском районе. Огонь удалось потушить в 1:08. Жертв и пострадавших нет.

В 01:33 в селе Крюковщина Бучанского района в результате падения обломков российского дрона пострадали два человека, повреждены три частных жилых дома.

В Запорожье 22 марта россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.

В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.

В ночь на 23 марта оккупанты атаковали Киев. Погибли два человека, пострадали еще семь человек. Есть повреждения в пяти районах.