РФ атаковала Покровск и поселок под Славянском – погибли два человека, есть пострадавший
Фото: Донецкая областная прокуратура

Из-за российских атак по Донецкой области погибли два человека, один ранен. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В воскресенье захватчики ударили, вероятно, из реактивной системы залпового огня "Смерч" по поселку Донецкое Николаевской общины – попадание пришлось вблизи многоквартирного дома, по месту жительства погиб 46-летний мужчина.

Также оккупанты в очередной раз попали по жилой застройке Покровска: во время атак был смертельно травмирован 76-летний пенсионер, находившийся на улице, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил горожанин 69 лет.

Правоохранители устанавливают тип оружия, из которого был нанесен удар по городу.

Начато расследование по фактам военных преступлений, максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкое – поселок северо-восточнее Славянска, расположенный на расстоянии около 25 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
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