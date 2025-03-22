Оккупанты ударили авиабомбами по Запорожскому району – возникли проблемы с электрикой

По предварительным данным, обошлось без пострадавших

Управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россияне ударили по меньшей мере четырьмя управляемыми авиабомбами по Запорожскому району, возникли проблемы со светом. Об этом сообщил начальник обладминистрации Иван Федоров.

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Из-за атаки произошел пожар, без электроснабжения остались несколько поселков.

На место выехали экстренные службы, отметил Федоров.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Вечером, во время дроновой атаки захватчиков, в Киеве было зафиксировано падение российского беспилотника.

В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.

В Запорожье россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.

В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.