В Киеве зафиксировано падение беспилотника во время российской атаки

Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших

Shahed (Иллюстративное фото: Pacific Press)

В Киеве зафиксировано падение российского беспилотника, сообщил начальник военной администрации столицы Тимур Ткаченко.

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Падение дрона зафиксировано в Подольском районе. Предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.

Чиновник призвал оставаться в укрытиях, поскольку остается угроза столице.

Накануне Ткаченко сообщил, что дроны окупантов находятся вблизи Киева, а впоследствии сообщил о работе противовоздушной обороны по БпЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 21:59 беспилотники РФ находятся на Ровенщине, Житомирщине, Днепропетровщине, Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и южнее Киева.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину 179 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 100 из них. В нескольких областях есть последствия вражеских ударов.

В Запорожье россияне убили семью: дочь, отца и мать. Пострадали 16 человек.

В Донецкой области по меньшей мере три человека погибли и четверо получили ранения из-за российских обстрелов.