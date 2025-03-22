У Києві зафіксовано падіння безпілотника під час російської атаки
У Києві зафіксовано падіння російського безпілотника, повідомив начальник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко.
Падіння дрона зафіксовано у Подільському районі. Попередньо, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Чиновник закликав залишатися в укриттях, оскільки залишається загроза для столиці.
Напередодні Ткаченко повідомив, що дрони окупантів перебувають поблизу Києва, а згодом повідомив про роботу протиповітряної оборони по БпЛА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 21:59 безпілотники РФ перебувають на Рівненщині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та на південь від Києва.
Наразі повітряна тривога оголошена у Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
- У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У декількох областях є наслідки ворожих ударів.
- У Запоріжжі росіяни вбили родину: доньку, тата та мати. Постраждали 16 людей.
- На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.