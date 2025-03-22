Окупанти вдарили авіабомбами по Запорізькому району – виникли проблеми з електрикою
Росіяни вдарили щонайменше чотирма керованими авіабомбами по Запорізькому районі, виникли проблеми зі світлом. Про це повідомив начальник обладміністрації Іван Федоров.
Через атаку сталася пожежа, без електропостачання залишилися декілька селищ.
На місце виїхали екстрені служби, зазначив Федоров.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
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