Окупанти вдарили авіабомбами по Запорізькому району – виникли проблеми з електрикою

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Керована авіабомба (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили щонайменше чотирма керованими авіабомбами по Запорізькому районі, виникли проблеми зі світлом. Про це повідомив начальник обладміністрації Іван Федоров.

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Через атаку сталася пожежа, без електропостачання залишилися декілька селищ.

На місце виїхали екстрені служби, зазначив Федоров.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Ввечері, під час дронової атаки загарбників, у Києві було зафіксовано падіння російського безпілотника.

У ніч проти 22 березня Росія атакувала Україну 179 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 100 з них. У декількох областях є наслідки ворожих ударів.

У Запоріжжі росіяни вбили родину: доньку, тата та мати. Постраждали 16 людей.

На Донеччині щонайменше три людини загинули й четверо отримали поранення через російські обстріли.