Пятилетняя Николь и ее отец: РФ убила в Киеве семью, переехавшую туда из Орехова – фото

В результате дроновой атаки на столицу в ночь на 23 марта погибла пятилетняя девочка и ее отец. Мать госпитализировали

Последствия удара РФ по Киеву 23 марта (Фото: ГСЧС)

В ночь на 23 марта российские оккупационные войска убили в Киеве пятилетнюю девочку Николь и ее отца. Журналисты United24 выяснили, что семья переехала в столицу из Орехова Запорожской области.

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"По словам соседей, еще в четверг Никол принимала участие в спектакле в детском саду вместе с другими местными детьми. Вечером того же дня она и ее отец погибли в своем доме, когда Россия совершила атаки дронами на Киев. Ее мать была госпитализирована", – говорится в сообщении.

По данным United24, семья переехала в Киев из Орехова Запорожской области.

Фото: United24

В ночь на 23 марта кафиры атаковали Киев. Погибли три человека, в их числе отец с пятилетним ребенком. Еще восемь человек пострадали. Есть повреждения в пяти районах.

Также российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего ранения получили два человека. Были повреждены предприятие и частные дома.